Un restaurante contrata a camareros con demencia, y nunca sabemos qué nos van a servir

Hace unos días, un curioso restaurante abrió sus puertas por un periodo de pruebas en el distrito Toyosu de Tokio. Se llama “The Restaurant of Order Mistakes” (注文をまちがえる料理店) Algo así como "El restaurante de los errores de los pedidos", un guiño en el nombre a The Restaurant of Many Orders, un relato de 1924 del gran escritor japonés Kenji Miyazawa.