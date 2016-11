2 meneos 11 clics

1 anónimos 1 8 compartir:

Lentil as Anything, una cadena de restaurantes vegetarianos ubicados en Melbourne y Sydney, donde comes lo que quieres y pagas lo que sientes. ¿Quien no soñó alguna vez ir a comer a un restaurante, probar varias comidas exquisitas, postre, terminar con café o té mientras leemos una revista y luego pagar lo que podamos o queramos?