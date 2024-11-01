edición general
5 meneos
10 clics

La respuesta de una víctima de inquiokupación a Irene Montero: “La suma de mis dos viviendas no alcanza el valor de tu chalé”

Kathy contestó a la eurodiputada con una frase demoledora: "Irene, la suma de mis dos únicas viviendas no alcanza ni de lejos el valor del chalé desde el que tú das lecciones". No se quedó y aclaró por qué se sintió tan feliz tras la votación: "No soy rentista, no tengo fondos, no especulo. Soy una ciudadana a la que el Estado obligó durante casi 6 años a hacer de escudo social sin compensación. No celebro que nadie se quede sin vivienda. Celebro que por fin el Estado deje de confiscar la de otros para tapar su incompetencia".

| etiquetas: irene , chalé , viviendas
4 1 9 K -16 actualidad
4 comentarios
4 1 9 K -16 actualidad
Anfiarao #3 Anfiarao
#0 qué mierdas mandas, muchacho? No te da vergüenza?
0 K 11
Uge1966 #4 Uge1966
... el valor de un chalé hipotecado que lo van pagando con el sueldo de los dos. Igual tu sueldo no es el mismo, o tu trabajo es otro. ¿Y cual es el problema? o_o
0 K 11
j_martic #2 j_martic
Errónea. La " inquiokupación" no existe.
0 K 9
#1 Barriales
SPAM!!!!
0 K 7

menéame