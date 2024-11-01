edición general
7 meneos
11 clics
Respuesta tibia de los líderes europeos ante las injerencias de la estrategia de seguridad estadounidense

Respuesta tibia de los líderes europeos ante las injerencias de la estrategia de seguridad estadounidense

Rusia reacciona con júbilo ante una estrategia que asume la narrativa del “gran reemplazo” y ataca la supuesta benevolencia de la UE con las personas migrantes.

| etiquetas: eeuu , economía , seguridad
6 1 0 K 66 actualidad
6 comentarios
6 1 0 K 66 actualidad
johel #2 johel *
Si tienes un descendiente de primera o segunda generacion que no es de tu mismo color y especificamente el color te supone un problema, tu eres el problema.
La unica sociedad que no cambia es la que esta muerta.
1 K 28
azathothruna #5 azathothruna
#2 Mi abuelo para enseñarme a librarme del racismo, me hizo ver a perros.
Casi siempre se aparean sin importar apariencia.
Y la diversidad genetica los mejora, a diferencia de muchos que prefieren "razas de perros"
Si mi abuelo hubiera seguido vivo, hubiera terminado su proyecto de "khan noonien singh canino"
0 K 17
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
Hay benevolencia, y no es supuesta, con los inmigrantes. Mucha gente está orgullosa de ella.

Y lo que está poniendo de manifiesto el cheeto es que el mundo se está dividiendo en potencias culturales/civilizarorias, y tanto EEUU, como Rusia, China e India van en ese sentido, y sus políticas migratorias están convergiendo en primero el interés nacional y un núcleo de costumbres y valores y después todo lo demás, si es que hay un demás.
0 K 12
#6 Jacusse
Faltan muchos huevos en Europa con este tipo. Nadie le responde. Todo es con cuidadito, no vaya a ser que se siga enfadando el nene.

Abogar por la desaparición de la UE de forma oficial y que no salga nadie a oficialmente mandarlo a la mierda dice mucho más que lo que ha dicho Trump.
0 K 10
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Lo que digo siempre; Trump está de paso y ya nadie le toma en serio
Su sucesor se pasará media legislatura pidiendo disculpas por sus estupideces
0 K 7
azathothruna #3 azathothruna
#1 Es lo que creen los ilusos.
Ya aprendio en la primera reeleccion que no es seguro.
Ahora va a asegurarse el puesto
0 K 17

menéame