Respuesta tibia de los líderes europeos ante las injerencias de la estrategia de seguridad estadounidense
Rusia reacciona con júbilo ante una estrategia que asume la narrativa del “gran reemplazo” y ataca la supuesta benevolencia de la UE con las personas migrantes.
etiquetas
eeuu
economía
seguridad
66
actualidad
6 comentarios
actualidad
#2
johel
*
Si tienes un descendiente de primera o segunda generacion que no es de tu mismo color y especificamente el color te supone un problema, tu eres el problema.
La unica sociedad que no cambia es la que esta muerta.
1
K
28
#5
azathothruna
#2
Mi abuelo para enseñarme a librarme del racismo, me hizo ver a perros.
Casi siempre se aparean sin importar apariencia.
Y la diversidad genetica los mejora, a diferencia de muchos que prefieren "razas de perros"
Si mi abuelo hubiera seguido vivo, hubiera terminado su proyecto de "khan noonien singh canino"
0
K
17
#4
Enésimo_strike
Hay benevolencia, y no es supuesta, con los inmigrantes. Mucha gente está orgullosa de ella.
Y lo que está poniendo de manifiesto el cheeto es que el mundo se está dividiendo en potencias culturales/civilizarorias, y tanto EEUU, como Rusia, China e India van en ese sentido, y sus políticas migratorias están convergiendo en primero el interés nacional y un núcleo de costumbres y valores y después todo lo demás, si es que hay un demás.
0
K
12
#6
Jacusse
Faltan muchos huevos en Europa con este tipo. Nadie le responde. Todo es con cuidadito, no vaya a ser que se siga enfadando el nene.
Abogar por la desaparición de la UE de forma oficial y que no salga nadie a oficialmente mandarlo a la mierda dice mucho más que lo que ha dicho Trump.
0
K
10
#1
ElenaCoures1
Lo que digo siempre; Trump está de paso y ya nadie le toma en serio
Su sucesor se pasará media legislatura pidiendo disculpas por sus estupideces
0
K
7
#3
azathothruna
#1
Es lo que creen los ilusos.
Ya aprendio en la primera reeleccion que no es seguro.
Ahora va a asegurarse el puesto
0
K
17
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
