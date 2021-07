La respuesta de Podemos a la caverna no puede ser un libelo

Podemos tiene que asumir que no puede ir a misa y repicar campanas. Uno de los frentes que el partido tiene abierto es la denuncia de las malas prácticas que abundan en el periodismo español. El juego sucio de la casta mediática está fuera de toda discusión. Ahora bien, si este es tu discurso, entonces la respuesta no tendría que ser promover un OK Diario, pero afín a tus siglas. La Última Hora es un panfleto que mina, por contradicción, cualquier intento de los lilas para racionalizar el panorama mediático español desde la política.