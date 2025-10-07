Respuesta de Pam Bondi a la pregunta del senador Durbin en el Comité Judicial del Senado: ¿Cuál es el motivo del despliegue de la Guardia Nacional en Chicago?" [ENG]  

BONDI: "Sí, presidente, mientras usted cerraba el gobierno, votó para cerrarlo, y ahora está aquí… Ojalá amara tanto a Chicago como odia al presidente Trump. Y ahora mismo, la Guardia Nacional se dirige a Chicago. Si usted no va a proteger a sus ciudadanos, el presidente Trump lo hará." DURBIN: "Ese es el tipo de declaración que se espera de esta administración. Una simple pregunta sobre si tenían o no una justificación legal para desplegar tropas de la Guardia Nacional se convierte en motivo de ataque personal."
| etiquetas: bond , illinois , chicago , guardia nacional
x.com/HeartlandSignal/status/1975587140709830754
Sin duda los límites de degeneración a los que ha llegado el gobierno estadounidense, están siendo cada vez más difíciles de superar.