Respuesta de Pam Bondi a la pregunta del senador Durbin en el Comité Judicial del Senado: ¿Cuál es el motivo del despliegue de la Guardia Nacional en Chicago?" [ENG]  

BONDI: "Sí, presidente, mientras usted cerraba el gobierno, votó para cerrarlo, y ahora está aquí… Ojalá amara tanto a Chicago como odia al presidente Trump. Y ahora mismo, la Guardia Nacional se dirige a Chicago. Si usted no va a proteger a sus ciudadanos, el presidente Trump lo hará." DURBIN: "Ese es el tipo de declaración que se espera de esta administración. Una simple pregunta sobre si tenían o no una justificación legal para desplegar tropas de la Guardia Nacional se convierte en motivo de ataque personal."

#1 Grahml
Curioso momento cuando el senador se quita las gafas detectando ya que la tiparraca iba a soltar su discurso para mermados mentales:

x.com/HeartlandSignal/status/1975587140709830754


Sin duda los límites de degeneración a los que ha llegado el gobierno estadounidense, están siendo cada vez más difíciles de superar.
