Respuesta de Pam Bondi a la pregunta del senador Durbin en el Comité Judicial del Senado: ¿Cuál es el motivo del despliegue de la Guardia Nacional en Chicago?" [ENG]  

BONDI: "Sí, presidente, mientras usted cerraba el gobierno, votó para cerrarlo, y ahora está aquí… Ojalá amara tanto a Chicago como odia al presidente Trump. Y ahora mismo, la Guardia Nacional se dirige a Chicago. Si usted no va a proteger a sus ciudadanos, el presidente Trump lo hará." DURBIN: "Ese es el tipo de declaración que se espera de esta administración. Una simple pregunta sobre si tenían o no una justificación legal para desplegar tropas de la Guardia Nacional se convierte en motivo de ataque personal."