Respuesta a las declaraciones de la ministra Celaá: sobre la memoria, el aprendizaje de datos y hechos y el "pensar como expertos"

Para pensar como un experto hay que tener toda una serie de conocimientos previos. Un alumno que no tenga esos conocimientos en la memoria no podrá pensar como un experto, por más actividades de pensamiento crítico que le hagamos hacer. Se está olvidando de que, los que tienen más pensamiento crítico sobre un tema, son aquellos que más saben sobre aquel tema. Por supuesto que entender es clave, pero para entender no podemos dejar de lado datos, hechos, conceptos... que es la información que permite entender aprehender mejor cualquier cuestión.