La responsabilidad de cuidar un animal

Cuando Iba al dentista con prisa me encontre un bulto blanco que me hizo contravolantear. Es bulto resulto no ser una oveja sino un perro. El motivo de que no percatase de nuestra presencia se debia a que era sorda y bastante ciega. Se habia escapado (o dejada ir) de un criadero cercano. Fujur es sordociega a consecuencia de una cría irresponsable: los border collie merlé son más caros y se venden mejor. Si unes un macho y una hembra merlé, te aseguras de que muchos cachorros serán merlé, pero corres el riesgo de sean sordos.