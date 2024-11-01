·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8281
clics
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
8183
clics
La compañía china XPENG tiene que cortar en directo y sobre el escenario el recubrimiento de su robot IRON para demostrar que es real. [Eng]
11180
clics
La portada de 'El Jueves' sobre el franquismo que no va a sentar nada bien a Isabel Díaz Ayuso
4884
clics
La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos
5776
clics
La actriz Debra Messing recibe críticas tras llamar yihadista a Zohran Mamdani
más votadas
477
Un juez declara ilegal los pagos del PP a 6 tránsfugas del PSOE para 'comprar' la alcaldía de Cartagena
435
Pedro Sánchez, el presidente mejor valorado de la historia democrática por delante de Suárez y de Aznar
318
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
428
Turquía emite una orden de detención contra Netanyahu
362
Ifema desvela que la Fórmula 1 de Madrid tiene 30.000 entradas sin vender pese a que Ayuso dijo que se despacharon "en dos minutos"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
27
clics
Respirar por el culo es seguro
Aunque a priori nos han enseñado desde pequeños que los pulmones son el órgano responsable de nuestra respiración, la realidad es que respirar por el culo es posible.
|
etiquetas
:
culo
,
respirar
,
pulmones
2
0
3
K
-15
ciencia
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
3
K
-15
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Malinois
Cela da fe de ello
0
K
11
#2
LaMinaEnMiPuerta
Por qué el voto negativo? Se me ha pasado algo?
0
K
10
#5
Antipalancas21
*
#2
Parece ser que es duplicada, pero no esperes contestacion.
www.meneame.net/story/respirar-culo-declarado-seguro-tras-primer-ensay
Di a algun admin que te la cierre ya.
0
K
18
#3
frg
Los de Xataka lo saben bien, llevan años experimentando
Xataka basura
0
K
12
#4
Quillotro
¿Y huele bien?
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/respirar-culo-declarado-seguro-tras-primer-ensay
Di a algun admin que te la cierre ya.
Xataka basura