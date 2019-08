Respirar aire contaminado equivale a fumar una cajetilla diaria [ENG]  

Resulta que no es necesario fumar durante toda la vida para tener enfisema. Con solo respirar aire contaminado puede enfermar, según un nuevo estudio que es el más extenso de este tipo. El estudio, que se publicó en el Journal of the American Medical Association, encontró que la exposición a largo plazo al ozono a nivel del suelo, el componente principal del smog, es cómo fumar un paquete de cigarrillos al día. Solo un nivel ligeramente elevado de contaminación del aire puede provocar daño pulmonar.