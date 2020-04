Un respirador para una barriada en la UCI

El teléfono de Patxi Velasco echa humo desde hace un mes. Su WhatsApp está repleto de audios. “Ahora no puedo aparcar coches, me echa la policía, ¿de qué vivo?”. “Sin rebuscar chatarra, ¿cómo voy a tener para comer?”. “No tengo alimentos para mis hijos, ¿qué hago?”. Los mensajes eran cada vez más críticos y Velasco quiso buscar soluciones. Él no es trabajador social ni responsable de una ONG. Desde hace cinco años es el director del colegio público María de la O, que se ha convertido en el respirador de la barriada de Los Asperones...