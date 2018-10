‘Respect’: la canción que Aretha Franklin ‘robó’ a Otis Redding

Es cierto, esta canción no es de Aretha. Pero cuando la primera dama del soul reescribió la letra y grabó su versión, se apoderó de ella. El autor, Otis Redding, comentó más de una vez en tono admirativo: «Esta chica me ha robado mi canción». Si escribiésemos desde el punto de vista de Otis, podríamos decir que la «ladrona» era una de las cuatro hijas del reverendo C. L. Franklin, ministro de la Iglesia baptista y figura líder en el movimiento por los derechos civiles. Un célebre orador conocido como «la voz del millón de dólares.»