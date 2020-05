Resines: "El Estado tiene que dar un paso adelante y poner dinero encima de la mesa para la cultura"

Resines ha cargado contra quienes critican la profesión, y que quienes trabajan en este sector reclamen ayudas al Gobierno: "Siempre puede haber un listo que diga: 'Que se dediquen a otra cosa'. Pues no me da la gana, me dedico a esto porque me gusta y vivo de esto". Así, Resines ha insistido en que la cuestión de la protección de la cultura "es algo que tendrá que asumir el Estado"