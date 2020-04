Residentes de Nueva York planean una huelga de no pago de renta en mayo

Los organizadores de la protesta quieren una mayor intervención del Gobierno para ayudar a los inquilinos. Muchos neoyorquinos pagaron la renta de abril con el último cheque del salario que recibieron o unos humildes ahorros. La moratoria de desalojos no es suficiente para muchas personas y por ello organizaciones de activistas comunitarios hicieron este viernes un llamado a la acción colectiva para no pagar el alquiler el 1 de mayo. El objetivo de esta ‘huelga de no pago de renta’ es que al menos un millón de neoyorquinos no cancele su deuda