Los residentes de la frontera con Gaza afirman que las Fuerzas de Defensa de Israel han borrado parte de las grabaciones de seguridad del 7 de octubre [EN]

Una unidad de reserva secreta se incautó de las grabaciones de las cámaras de la sala de mando del kibutz Be'eri pocos días después del 7 de octubre; parte de las imágenes se difundieron posteriormente sin consentimiento, y los residentes afirman que el material que se les devolvió había sido alterado deliberadamente.
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Peor los judios no zionistas.
Para parar gente como los zionistas se necesita algo gordo nivel ejercito rojo o similar.