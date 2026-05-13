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Los residentes de la frontera con Gaza afirman que las Fuerzas de Defensa de Israel han borrado parte de las grabaciones de seguridad del 7 de octubre [EN]

Una unidad de reserva secreta se incautó de las grabaciones de las cámaras de la sala de mando del kibutz Be'eri pocos días después del 7 de octubre; parte de las imágenes se difundieron posteriormente sin consentimiento, y los residentes afirman que el material que se les devolvió había sido alterado deliberadamente.

| etiquetas: gaza , fdi , israel , borra , altera , grabaciones , 7 de octubre
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5 comentarios
18 2 0 K 159 actualidad
#1 Sacapuntas *
No me imagino por qué Directiva harían una cosa así. :roll:
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azathothruna #4 azathothruna
Y los europedos solo hacen cosas pequeñas
Peor los judios no zionistas.

Para parar gente como los zionistas se necesita algo gordo nivel ejercito rojo o similar.
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#3 laruladelnorte
Saben que asesinar está mal y lo tratan de ocultar,pero la sangre derramada es tanta que no se puede tapar.
2 K 33
UnMeroEspectador #2 UnMeroEspectador
No quieren que se sepa la verdad, eso es evidente.
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manbobi #5 manbobi
Igual se quemaron a la vez que los 40 bebés aquellos.
2 K 26

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