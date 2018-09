Inditex ha perdido más de un 9% en Bolsa esta semana. Un 'resfriado' de cerca de 7.200 millones de euros. El principal culpable de esta caída ha sido el informe publicado por los analistas de la entidad financiera estadounidense, Morgan Stanley. Los expertos titulaban su análisis 'Going from Great to Good (De genial a bueno)' debido a los riesgos que acechan al líder mundial del sector textil.