El resfriado común: Protéjase y proteja a los demás

No hay cura para el resfriado. Para sentirse mejor, debe descansar mucho y beber abundantes líquidos. Los medicamentos de venta libre pueden ayudar a aliviar los síntomas, pero no harán que se le pase el resfriado más rápido.

Quédese en la casa mientras esté enfermo, y no mande los niños a la escuela o guardería mientras ellos estén enfermos.

Evite tener contacto cercano con otras personas, como dar abrazos, besos o la mano.

Aléjese de los demás antes de toser o estornudar.

Cuando tosa o estornude, cúbrase la nariz y la boca.