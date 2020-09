Reseña: The Restaurant of Many Orders (1991)

Kenji Miyazawa es uno de los autores japoneses más conocidos internacionalmente. Una de las razones de su prestigio “relativamente” reciente tiene que ver con la adaptación de parte de sus obras al anime. Uno de sus cuentos es el que lleva por nombre The Restaurant of Many Orders, una obra de terror en la cual los papeles de cazador y presa se invierten para ofrecer un castigo ejemplarizante a una pareja de cazadores que matan animales por entretenimiento. El cortometraje se puede ver aquí: www3.gogoanime.pro/anime/chuumon-no-ooi-ryour