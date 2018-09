Reseña de San Manuel Bueno Mártir, de Unamuno

San Manuel Bueno, mártir cuenta la historia de don Manuel, el sacerdote de una aldea ficticia llamada Valverde de Lucerna. La narradora es Ángela Carballino, que escribe sus recuerdos de don Manuel, el personaje central de la obra. Don Manuel sufre una crisis de fe y no cree en la eternidad. A pesar de ello, transmite a su pueblo la esperanza de una vida eterna en la que no cree para que sus feligreses vivan en una felicidad ilusoria y no en una trágica realidad.