¿Rescate millonario al taxi? Qué ocurrirá tras el verano en la guerra contra Uber y Cabify

Un mes. Es justo lo que queda para que las principales arterias de las grandes ciudades españolas se vuelvan a colapsar con una huelga indefinida de taxistas o, por el contrario, se ponga fin a la guerra contra Uber y Cabify. Todo está en manos del Gobierno, de la decisión que tome a mediados de septiembre y de cómo la tome. Pero los augurios no son buenos. "No me gustaría estar en el pellejo de Fomento, hagan lo que hagan les van a llover las hostias", se ríe un representante del taxi que pide anonimato.