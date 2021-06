Los republicanos bloquean la gran reforma electoral de Biden

La ley que ha fracasado buscaba establecer las mismas reglas para todos los estados. El proyecto no ha superado la barrera de 60 apoyos que necesitaba para que fuera considerado en el hemiciclo de la Cámara Alta. La legislación, bautizada For the People Act -La ley para el pueblo-, aspiraba a ser la mayor reforma electoral desde la Ley de Derecho al Voto de 1965, que prohibió las prácticas discriminatorias contra los afroamericanos y que se considera un hito del movimiento por los derechos civiles.