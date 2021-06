′′ Hay palabras que he dicho, comentarios que he hecho que sé que son ofensivos, y por eso me gustaría disculparme." Rep. Marjorie Taylor Greene se disculpó por sus comentarios comparando las normas de uso de mascarillas del Capitolio Hill con el Holocausto, añadiendo que había tomado una lección de su padre, que murió en abril, sobre cómo se aprende de los errores.