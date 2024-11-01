REPÚBLICA POPULAR CHINA: La pena de muerte en China: Batir récords abatiendo vidas

edición general
El pasado año se condenó en China aproximadamente a 17 personas a muerte al día, todos los días del año. Las estadísticas nacionales sobre la pena capital están clasificadas como secretos de Estado y nunca se han publicado. Pese a ello, las autoridades chinas siguen sosteniendo que la pena de muerte casi no se utiliza en China; que, según la ley, sólo se aplica a «delincuentes que han cometido los delitos más atroces», y que se aplica la suspensión de la pena siempre que «no hace falta ejecutar de inmediato».

Cuentan en esas estadísticas los políticos corruptos?
Pues se van a tener que poner las pilas si quieren llegar a igualar los estándares de Occidente.
Israel está ejecutando HOY, AHORA, sin juicio, a miles de hombres, mujeres y niños sólo por ser palestinos, con las armas y la connivencia de occidente. Esa noticia no pierde actualidad, porque mañana, por desgracia, seguirá haciéndolo.
#2 No eres más que parte de los millones que están gastando los americanos en propaganda antichina . Estás rebuscando noticias de China debajo de las piedras para originar un movimiento algo ilusorio. Quizás se te ha pasado ver que esta noticia es de 1997.

www.pagina12.com.ar/768182-ee-uu-avanza-un-proyecto-para-promover-prop

responsiblestatecraft.org/china-cold-war-2669160202/
#2 Publicado por Amnistía Internacional, el 1 de enero de 1997.
Ver el documento -> Page not found
