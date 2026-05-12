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Repsol recibe el primer petrolero de Venezuela en compensación por el suministro de gas al país

El gobierno venezolano solía pagar a Repsol en especie, con buques cargados de petróleo, por sus operaciones, así como por la gigantesca deuda acumulada después de años sin cobrar nada y que asciende a más de 4.500 millones de euros. Pero estos cargamentos se frenaron en marzo de 2025, cuando el Gobierno de Donald Trump revocó los permisos especiales para exportar crudo y productos derivados que tenían varias petroleras internacionales asociadas a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre las cuales se encontraba Repsol.

| etiquetas: repsol , petrolero , venezuela , gas , pdvsa
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2 comentarios
1 1 0 K 17 actualidad
Veelicus #1 Veelicus
Saqueos de los buenos.
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Al final lamer las bolas al naranjito tiene su premio. Aunque sean las migajas.
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menéame