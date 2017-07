Repsol mantendrá como consejero a Mario Fernández mientras no haya sentencia del Supremo

Repsol mantendrá como miembro de su consejo de administración a Mario Fernández Pelaz a pesar de que este fue condenado el pasado mes de marzo por la Audiencia de Bizkaia a seis meses de prisión como autor de un delito de apropiación indebida. La petrolera española no cesará a Fernández Pelaz mientras el Tribunal Supremo, al menos, no ratifique la sentencia. "La sentencia no es firme y está recurrida, si fuera firme, cesaría", señalaron fuentes cercanas a la multinacional. "Este no es un tema de corrupción", subrayaron.