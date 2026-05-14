Repsol garantiza el suministro de queroseno gracias a los 1.500 millones invertidos desde marzo y un excedente del 25%

El presidente de Repsol, señaló que “España está mejor que el resto de Europa” por su modelo de renovables, sus infraestructuras de gas natural y sistema de refino, “gracias a Repsol”, que dan mayor seguridad. En este último caso recordó la inversión (“privada”) de 15.000 millones de € que la compañía ha abordado en los últimos años, lo que “permite producir queroseno, vital para la economía y el turismo”. Frente a la estrategia a contracorriente de Repsol, en Europa se han cerrado 35 refinerías, se ha prohibido la exploración de hidrocarburos