Repsol se adelanta a las medidas del gobierno y anuncia descuentos en los carburantes

En un momento en el que las cotizaciones internacionales de la gasolina y el gasóleo están tensionando los precios en los surtidores debido al conflicto en Oriente Próximo, la petrolera ha decidido multiplicar por dos los descuentos que ofrece a los clientes que utilizan su aplicación de pago, hasta 40 céntimos por litro.
| etiquetas: repsol , crisis , petróleo , combustibles , descuentos
Además, para los profesionales del transporte y autónomos, Repsol aplicará un descuento adicional de cinco céntimos por litro a quienes cuenten con Solred, la mayor tarjeta profesional en España
Vamos que es mentira. No descuentan. Solo te hacen acumular más para "la próxima" pero pagar vas a pagar los ya 2 euros en diesel.