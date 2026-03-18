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Repsol se adelanta a las medidas del gobierno y anuncia descuentos en los carburantes

En un momento en el que las cotizaciones internacionales de la gasolina y el gasóleo están tensionando los precios en los surtidores debido al conflicto en Oriente Próximo, la petrolera ha decidido multiplicar por dos los descuentos que ofrece a los clientes que utilizan su aplicación de pago, hasta 40 céntimos por litro.

| etiquetas: repsol , crisis , petróleo , combustibles , descuentos
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4 comentarios
3 0 5 K -18 actualidad
kosako #1 kosako
Así, quienes utilicen Waylet como medio de pago en cualquiera de las más de 3.300 estaciones de servicio de la compañía en España podrán acumular ahorros de hasta 40 céntimos de euro por litro de combustible.

Además, para los profesionales del transporte y autónomos, Repsol aplicará un descuento adicional de cinco céntimos por litro a quienes cuenten con Solred, la mayor tarjeta profesional en España

Vamos que es mentira. No descuentan. Solo te hacen acumular más para "la próxima" pero pagar vas a pagar los ya 2 euros en diesel.
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#3 silzul
#1 Lo que te están diciendo es: hemos inflado tanto los precios de los hidrocarburos que te vamos a descontar dinero en futuras compras hasta 40 céntimos por litro y vamos a ganar mucho dinero.
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Javi_Pina #2 Javi_Pina
No haberlos subido tanto si tenian aún margen
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reithor #4 reithor
The objectshit.
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menéame