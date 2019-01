Los representantes de AfD no son bienvenidos en los actos de recuerdo del Holocausto [DEU]

En el acto de recuerdo a las víctimas del horror nazi en el lugar conmemorativo de Buchenwald no fue invitado el líder de AfD en el parlamento de Turingia. Previamente la Fundación Buchenwald explicó que consideran conveniente "que no participen representantes de AfD en acto de recuerdo en este lugar mientras no se distancien de forma creible de posiciones antidemocráticas , contrarias a los derechos humanos y de revisionismo histórico"