¿Qué representan las parejas que aparecen en miles de diminutos amuletos de oro?

Unos tres mil antiguos amuletos nórdicos de oro en miniatura que se remontan a los períodos merovingio y vikingo (c. 500 d. C. – 1066 d. C.) se han encontrado en Escandinavia. Presentan las figuras de un hombre y una mujer abrazándose, sosteniéndose o mirándose el uno al otro. Los investigadores no saben a quiénes retratan estas imágenes ni para qué propósito fueron realizadas. Sin embargo, se han presentado varias teorías diferentes para intentar explicarlas.