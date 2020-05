Reporteros de guerra denuncian dificultades al enseñar la crisis del COVID-19 en España  

Cuatro reporteros de guerra de vuelta en España por el coronavirus creen que no se informa como debería. Denuncian dificultades en lo que consideran un "atentado a la memoria gráfica". Mayte Carrasco cree que "es lo más parecido a una zona de guerra.¿Cómo podemos hacernos una idea de la tragedia si no enseñamos la muerte?". Ricardo García cree que no se está retratando esa cruda realidad de manera fiel.Para Gervasio Sánchez "maquillar la letalidad en un claro ejercicio de infantilizar a la opinión pública" ;"Si no hay muertos, no hay tragedia"