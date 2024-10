Reportero estadounidense dice que Israel le trató como a un enemigo durante su detención en Cisjordania [ENG]

El periodista estadounidense Jeremy Loffredo afirma que las autoridades israelíes lo detuvieron en Cisjordania, lo mantuvieron incomunicado y lo trataron como a un enemigo y no como a un miembro de la prensa: "Bajo custodia policial, no me trataron como a un periodista, sino como a un enemigo del Estado, una distinción que, para Israel, parecía irrelevante. Me mantuvieron incomunicado durante casi cuatro días, no me proporcionaron comida y agua suficientes y me negaron la noción del tiempo", señaló.