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Reportan la incautación de un barco frente a la costa de Emiratos que se dirige a Irán

Reportan la incautación de un barco frente a la costa de Emiratos que se dirige a Irán

Un barco anclado frente a la costa este de Emiratos Árabes Unidos fue incautado y se dirigía hacia aguas territoriales iraníes, según reportó el jueves el ejército británico.

| etiquetas: eeuu , irán , emiratos , incautado , barco , ormuz
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