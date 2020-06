Un repaso por los últimos diez años de ‘Los Simpson’: buscando lo bueno entre lo mediocre

No hay mucho debate con las primeras nueve temporadas de Los Simpson: revolucionarias, ingeniosas, desternillantes… forman 203 auténticos clásicos que se erigen como un pilar fundacional de la cultura popular de toda una generación. Pero con dos décadas de decadencia ya a sus espaldas y la llegada de la serie a Disney+, hacemos un compendio de algunos buenos episodios que te has perdido en los últimos diez años. Supiste bajarte del barco a tiempo pero, por suerte para ti, nosotros no.