Un repaso general a la obra de Fritz Leiber y, en concreto, a su creación "Fahrd y el ratonero gris"

Del artículo: "Está generalmente aceptado que, aunque existieron otros precursores, el subgénero de espada y brujería fue creado en la década de los años veinte y treinta del siglo XX por Robert E.Howard en sus relatos de Conan el Bárbaro y Kull. Esa denominación, no obstante, no fue acuñada por Howard sino que apareció bastantes años más tarde de su muerte, en 1961, propuesta por otro de los mejores y más originales escritores que hayan cultivado esa particular temática heróica: Fritz Leiber".