En este artículo voy a tratar de explicar que es esto de las emociones básicas universales, un término íntimamente relacionado con la inteligencia emocional. Al principio fue Charles Darwin , quien afirmó en The Expression of Emotions in Man and Animal (1872), que estos eran innatos y universales. También trajo la idea de que las expresiones faciales estaban íntimamente relacionadas con estas emociones y podían servir como un medio de medición.