¿Reparan el pelo los champús reparadores?

¿Repara el pelo el champú que se oferta como reparador? El mito del champú que repara el cabello no es más que eso, un mito, según ha anunciado la Organización de Consumidores, OCU, que en un estudio ha explicado que ninguno, ha leído bien, ninguno de los champús, repara el cabello por mucho que lo ponga en la etiqueta de los botes. El pelo humano es una fibra que no tiene vida, y que por lo tanto, al contrario de lo que ocurre con la piel, no tiene capacidad de reparación, ni de forma propia ni a través de un champú.