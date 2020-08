Renuncia la directora de Salud de Nueva York, Oxiris Barbot, en plena pandemia del coronavirus

"Tengo una profunda decepción porque en la crisis de salud pública más crítica de nuestras vidas no se haya utilizado todo lo posible el incomparable conocimiento del Departamento de Salud en cuanto a control de enfermedades". Anteriormente había expresado malestar por el hecho de que el "ejército de rastreadores" fueran gestionados por el sistema de hospitales públicos, que no tienen experiencia en el asunto, y no por sus expertos, que han trabajado previamente controlando la tuberculosis, el VIH o el ébola.