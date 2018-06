Renta Básica Incondicional: Una propuesta racional y justa | TEDxSantCugat  

Daniel Raventós propone la Renta Básica Universal [RBU] como instrumento razonable y justo para reducir la desigualdad. La RBU es una asignación monetaria incondicional. Eso quiere decir que a diferencia de los subsidios más o menos generalizados en el Estado de bienestar no hay que cumplir una condición previa como ser pobre o estar en el paro para percibirla: en un Estado con renta básica una persona no necesitaría ninguna condición más allá que la de ser ciudadano o residente acreditado, independientemente de que trabaje o no.