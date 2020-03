Renta Básica. Ahora es el momento

Hoy, no garantizar ingresos vitales a toda la población no es una alternativa. La idea de una renta básica universal, en situaciones de normalidad económica, siempre me había generado reservas por los efectos sobre la inflación, el mercado de trabajo o los posibles incentivos que generaría. Era escéptico. Pero vivimos un momento de extrema anormalidad y la opción de no garantizar unos ingresos para la población (que tampoco podrá trabajar ni buscar trabajo) nos puede llevar a una crisis social y económica tan importante o peor que la de 2008.