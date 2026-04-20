Las renovables superan por primera vez en cien años al carbón en la producción global de electricidad

Un informe apunta al empuje de la energía solar como motor de “una era de crecimiento limpio” en el mundo. La transición energética que se está perfilando en el mundo superó en 2025 un simbólico hito: por primera vez en más de 100 años la generación de electricidad con renovables —solar, eólica e hidroeléctrica, principalmente— superó en el planeta a la producida con carbón, el combustible fósil que más contribuye al cambio climático.