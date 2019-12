Renovables y pensiones: los ingresos tienen Gobierno, los gastos no

RResulta incomprensible que el Ejecutivo no haya cumplido su promesa de revalorizar las pensiones o de subir los salarios de los funcionarios porque aún no se ha constituido un nuevo gobierno. Sería bueno que el presidente, Pedro Sánchez, o su portavoz, Isabel Celaá, aclararan cómo es posible que el gobierno en funciones aprobara -el pasado 22 de noviembre- la millonaria actualización de la retribución a las energías renovables, pero en cambio no pueda reajustar las pensiones.