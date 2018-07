Remolcar icebergs para salvar a Ciudad del Cabo de su sequía

"La idea parece delirante", admite el capitán Nick Sloane, "pero si lo miramos de cerca, no es algo tan loco". Para proveer de agua a Ciudad del Cabo, víctima de una sequía histórica, ¿por qué no ir a buscar icebergs a la Antártida? Nick Sloane tiene experiencia en participar en proyectos fuera de lo común. Este sudafricano-zambiano de 56 años, fundador de la empresa Sloane Mearine Ltd, se dio a conocer al sacar a flote el buque Concordia tras su naufragio frente a las costas de Italia, donde murieron 32 personas, en 2012.