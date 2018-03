Remedios Varo, la pintora que inspiró a Madonna

Odio el titular que he puesto. Lo odio. Pero he pensado que cualquier cosa era buena si sirve para que alguien que no conozca a Remedios Varo, la conozca desde ya. Y por eso habrá merecido la pena. Porque hay gente a la que el destino no se conforma con colgarle un estigma, sino que les va sumando uno tras otro hasta convertir a esa gente en pasto del olvido una vez muertos. Incluso aunque hayan hecho algo grande. Esa es la única explicación que encuentro a que en este país no sepamos apenas nada de la pintora Remedios Varo.