La polémica llegó por una moción presentada por el PP instando al Ayuntamiento oscense a hacer una declaración expresa a favor de la feria taurina“Es una actitud paternalista, machista y protectora. Si hubiera sido hombre y de su edad no me lo hubiera dicho”, asegura la concejala socialista María Rodrigo.La moción no salió adelante por los votos en contra de los tres partidos de gobierno: PSOE, Cambiar Huesca y Aragón Sí Puede