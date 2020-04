Relaciones tóxicas en tiempos de Coronavirus

Las relaciones humanas que de por sí son las más difíciles de las relaciones. Esto implica que tengamos que poner un esfuerzo adicional al ya conocido modelo de “Hablante-Mensaje-Oyente” con tu pareja, tu familia y en lo profesional, y es que si te has dado cuenta hoy en día la comunicación se ha convertido en un tema especial, y como ingrediente adicional influye tanto la comunicación verbal como la no verbal, y las videoconferencias juegan un rol muy importante pues no sólo juega lo que comunicas, si no que también lo expresas...