La relación de amor-odio de NVIDIA con OpenAI y Oracle [eng]

He pasado las últimas 48 horas completamente metido de cabeza en el informe de resultados del tercer trimestre fiscal de 2026 de NVIDIA. Si solo le echas un vistazo a los titulares, todo parece perfecto: los ingresos han subido un 62 % hasta los 57 000 millones de dólares, y Jensen Huang habla de un "círculo virtuoso de la IA". Pero yo quería entender qué estaba pasando realmente bajo la superficie. Mientras NVIDIA presenta cifras récord, da la sensación de que sus mayores clientes se están preparando en silencio para independizarse.