La reivindicación del queso, la mantequilla y la leche entera [EN]

Un análisis de 2.907 adultos encontró que las personas con niveles altos y bajos de grasas lácteas en la sangre tenían la misma tasa de muerte durante un período de 22 años. No importa si las personas bebían leche entera o desnatada, comían mantequilla versus margarina, etc. Los investigadores concluyeron que el consumo de grasa láctea "no influye significativamente en la mortalidad total". También descubrieron que ciertos ácidos grasos saturados pueden tener beneficios específicos para algunas personas.