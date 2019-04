El Reino Unido tiene un problema: 300 enfermeras se han suicidado en 7 años

Las cifras son de la Oficina Nacional de Estadísticas británica y no mienten: 305 enfermeras se han quitado la vida en los últimos siete años en el Reino Unido. A una media de casi 45 profesionales cada año, prácticamente una cada semana, y no parece que los números vayan a bajar. Y si buscamos el año récord, ése fue 2014: se suicidaron 54 enfermeras. No es de extrañar que haya grupos de ayuda a este colectivo en las redes sociales, que intentan poner freno a un problema de enorme magnitud. Así aparece ‘Apoyo para enfermeras, matronas y person