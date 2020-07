Reino Unido saca a Huawei de la red 5G hasta 2027, irrita a China y complace a Trump

El primer ministro británico, Boris Johnson, ordenó apartar por completo a Huawei de la red 5G de Reino Unido hasta 2027, exponiéndose a la ira de China al señalar que el mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones ya no es bienvenido en Occidente. La prohibición de siete años será buena para operadores de telecomunicaciones como BT, Vodafone y Three, que temían verse obligados a gastar miles de millones de libras para superar con rapidez a Huawei. No obstante, esta decisión retrasará el desarrollo del 5G.