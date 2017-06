Reino Unido puede no publicar informe sobre financiación terrorista [ENG]

La investigación encargada por David Cameron, fue parte de un acuerdo con el Partido Liberal Demócrata en diciembre de 2015, a cambio de su apoyo para continuar los bombardeos al ISIS en territorio sirio. Sin embargo, a pesar de tener prevista su publicación para la primavera de 2016, no se ha completado y puede que no se publique por contener "información sensible". El gobierno británico ha cerrado recientemente un tratado de exportación de armas por 3500 millones de libras.